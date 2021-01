Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Drifter begeht Unfallflucht

Warstein (ots)

Am Sonntag, um 14:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei VW Golf die auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Bahnhofstraße drifteten. Der schwarze Golf krachte mit dem Heck gegen einen Käfig in dem Gasflaschen aufbewahrt werden. Dabei wurde der Käfig beschädigt und die Gasflaschen umgestoßen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Der Zeuge konnte sich die Kennzeichen der Autos notieren. Das unfallverursachende Fahrzeug ist auf einen 19-jährigen Warsteiner zugelassen. Gegen diesen wird nun wegen der Unfallflucht ermittelt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell