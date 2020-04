Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am 04.04.20 gegen 16:40 Uhr versucht ein 37-jähriger Mann im Europaring in Frankenthal mit seinem Pkw in seine Hofeinfahrt zu fahren. Da ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto vor der Hofeinfahrt parkt, um einen Kühlschrank einzuladen kommt es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Infolgedessen schlägt der 37-jährige Mann dem 25-jährigen aus Ludwigshafen stammende Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte nimmt seinen Kontrahenten daraufhin in den "Schwitzkasten". Beide Personen erleiden leichte Verletzungen.

