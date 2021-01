Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Geschäft eingebrochen +++ Aurich - Einbruch in Baumarkt +++ Aurich - Kupferkabel entwendet +++ Großefehn

Westgroßefehn - Fahrbahn verschmutzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - In Geschäft eingebrochen

In der Nacht zu Donnerstag ist in Aurich in ein Geschäft eingebrochen worden. Unbekannte beschädigten die Scheibe eines Geschäfts in der Burgstraße und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat Spuren gesichert. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 08.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Baumarkt

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Baumarkt in Aurich ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten in der Emsstraße und entwendeten unter anderem Bargeld und Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.45 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Kupferkabel entwendet

In der Nacht zu Freitag wurden in Aurich Kupferkabel gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen betraten Unbekannte ein Grundstück in der Straße Im Hammrich und entwendeten einige Meter Kupferkabel. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn / Westgroßefehn - Fahrbahn verschmutzt

Am Mittwoch hat ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem LKW, die Fahrbahn in Westgroßefehn verunreinigt. Der Unbekannte kam nach ersten Erkenntnissen zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr von der Schrahörnstraße ab und verschmutze die Fahrbahn über eine Strecke von etwa 40 Metern. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

