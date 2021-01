Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Transporter von Fahrbahn abgekommen

Ihlow/Riepe - Transporter von Fahrbahn abgekommen

Ein Transporter ist am Donnerstagmorgen in Riepe von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des Klein-Lkw war gegen 6.50 Uhr auf der Friesenstraße unterwegs, als sein Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen in Höhe Gutenbergstraße von einer Windböe erfasst wurde. Der Lkw landete kopfüber in einem Graben. Der 41 Jahre alte Fahrer aus Südbrookmerland wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden.

