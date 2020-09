Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200903.3 Albersdorf: Zwei Tatverdächtige nach Containerbrand ermittelt

Albersdorf (ots)

Nachdem in der Nacht zu heute auf dem Gelände einer Grundschule in Albersdorf zwei Container in Flammen aufgegangen sind, hat die Polizei zwei Männer ermittelt, die für die Brandlegung verantwortlich sein dürften.

Kurz nach Mitternacht brannten auf dem Gelände der Grundschule in der Wulf-Isebrand-Straße zwei Mülleimer, die Unbekannte offensichtlich vorsätzlich entzündet hatten. Durch die Hitzeentwicklung zerbarsten einige Fenster des in der Nähe gelegenen Schulgebäudes, am Mauerwerk entstanden zudem Rußanhaftungen. Bereits kurz nach dem Feuer ist es den eingesetzten Beamten aus Albersdorf, aus Heide und vom Kriminaldauerdienst gelungen, zwei für die Tat verantwortliche Männer zu ermitteln. Bei ihnen handelt es sich um einen 19 und einen 28 Jahre Albersdorfer, von denen der ältere die Tat bereits einräumte. Ob das Duo für weitere Straftaten aus der Vergangenheit verantwortlich ist, bleibt im Zuge der noch laufenden Ermittlungen zu klären.

Im vorliegenden Fall dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere tausend Euro belaufen.

Merle Neufeld

