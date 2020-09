Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200903.1 Friedrichskoog: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Friedrichskoog (ots)

Ende August 2020 haben Unbekannte in Friedrichskoog auf einem Parkplatz eine Ladestation für Elektrofahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diejenigen geben können.

Am vergangenen Sonntag hat ein Verantwortlicher festgestellt, dass die E-Ladestation auf dem Groß-Parkplatz in Friedrichskoog-Spitze in der Koogstraße einen Schaden aufwies. Unbekannte zerkratzten vermutlich mit einem Schraubendreher oder einem anderen spitzen Gegenstand das Display der Station. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 wenden.

Merle Neufeld

