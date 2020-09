Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200902.8 Eggstedt: Unfallflüchtiger gesucht!

Eggstedt (ots)

Bereits Ende Juni 2020 hat sich in Eggstedt ein Verkehrsunfall ereignet, in dessen Anschluss sich der Verursacher vom Ort des Geschehens entfernte. Die geschädigte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, an ihrem Wagen entstanden einige Schäden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

An dem betreffenden Freitagabend war eine Frau aus Kronshagen um kurz vor 21.00 Uhr auf der Straße Eggstedter Feld mit ihrem Hyundai aus Richtung Hochdonn kommend in Richtung Eggstedt unterwegs. In einer Rechtskurve, etwa 200 Meter vor dem Ortsschild Eggstedt, kam ihr auf ihrer Fahrspur ein Kleinwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 23-Jährige auf den Grünstreifen aus. Dennoch kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei die Seitenscheide der Fahrerseite und der linke Außenspiegel des Hyundais zu Bruch gingen. Durch Scherben des zerstörten Fensters zog sich die Anzeigende Schnittwunden zu. Der Unfallverursacher entfernte sich trotz Hupens der Kronshagenerin vom Unfallort in Richtung Hochdonn.

Hinweise auf den Flüchtigen in dem dunkelblauen Auto gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell