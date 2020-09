Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200902.7 Besdorf: Dreister Dieb geht leer aus

Besdorf (ots)

Am Montagvormittag hat sich ein Unbekannter in Besdorf durch eine geöffnete Tür ungefragt in ein Haus begeben, vermutlich um etwas zu stehlen. Der Hausherr bemerkte den ungebetenen Gast, woraufhin dieser unverrichteter Dinge wieder verschwand.

Kurz nach 10.00 Uhr hielt sich die Bewohnerin eines Hauses in der Dorfstraße außerhalb des Gebäudes auf, während ihr Mann sich im Inneren befand. Eine Hintereingangstür war zu diesem Zeitpunkt unverschlossen, was ein Unbekannter nutzte, um das Haus ungehindert zu betreten. Er begab sich in das erste Geschoss, wo der Anzeigende ihn schließlich bemerkte und ansprach. Angeblich, so der Fremde, wolle er Spenden sammeln. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte das Gebäude dann wieder. Erst im Nachhinein kam die Geschichte dem Besdorfer verdächtig vor und er vermutete, gerade einen Dieb vor sich gehabt zu haben.

Der Unbekannte war 30 bis 35 Jahre alt, etwas korpulent, 180 cm groß, hatte eine Glatze, einen dünnen, dunklen Kinn- und Schnurbart und dunklere Haut. Er war mit einer dunkelblauen Blousonjacke, einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Wer Hinweise auf die Identität dieser Person geben kann, sollte sich bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04892 / 899260 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell