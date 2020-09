Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200902.4 Helse: Kinder haben gezündelt (Folgemeldung 200901.3)

Helse (ots)

Nach dem Brand eines verwaisten Hofes am Montagnachmittag in Helse haben sich die für das Feuer Verantwortlichen bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren.

Noch am gestrigen Tag suchten Eltern mit ihren drei Jungen die Polizeistation in Marne auf und erklärten, dass ihre Kids für das Feuer verantwortlich gewesen seien. Die beiden 12 Jahre alten und der 11 Jahre alte Dithmarscher begaben sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf den Hof im Nordertriangelweg und zündelten an einem sich im Gebäude befindenden Sofa. Dieses fing Feuer, was zum Ausbruch des Vollbrandes führte. Die Junioren blieben glücklicherweise unverletzt.

Nach einer sehr eindringlichen Standpauke durch die Polizei konnten die strafunmündigen Kinder die Dienststelle wieder verlassen. Ob und wie hohe Kosten möglicherweise auf die Eltern zukommen, ist noch unklar.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell