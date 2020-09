Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200902.3 Neufeld: Einbruch in Kindertagesstätte

Neufeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher in der Ortschaft Neufeld einen Kindergarten heimgesucht und unter anderem Bargeld entwendet. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist unklar, die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 07.15 Uhr, suchten Unbekannte das Objekt in der Straße Ünner´n Diek auf und verschafften sich Zutritt zu dem Objekt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten neben einer Kamera Bargeld aus einer Kasse und aus einem Portemonnaie. Der Sachschaden, den die Eindringlinge anrichteten, war eher gering.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell