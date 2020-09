Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200902.5 Hohenlockstedt: Diebstahl während des Einkaufs

Hohenlockstedt (ots)

Am Montag ist es in Hohenlockstedt in einem Supermarkt zu einem Taschendiebstahl gekommen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie samt Inhalt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 17.45 Uhr hielt sich der Geschädigte in dem Netto-Markt in der Breiten Straße auf. Während dieser Zeit trug der Mann seine Geldbörse in seiner Hosentasche. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, merkte der 65-Jährige, dass sein Portemonnaie verschwunden war - ein Verlieren schloss der Anzeigende aus. Eine Absuche nach der Geldbörse verlief negativ, verdächtige Personen waren dem Hohenlockstedter während des Shoppens nicht aufgefallen.

Der Wert der Beute insgesamt dürfte bei knapp 140 Euro liegen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Hohenlockstedt unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 in Verbindung setzen.

