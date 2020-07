Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 62-jährige Pkw-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Rotenburg an der Fulda (ots)

Zwei Pkw-Fahrerinnen aus Rotenburg (62 und 78 Jahre alt) befuhren am 30.06.20, 19.00 Uhr, die Wartenbergstraße in Rotenburg-Braach. Die 62-jährige Fahrerin wollte mit ihrem Mercedes nach rechts in die Rotenburger Straße abbiegen und bremste ab. Dies bemerkte die 78-jährige Fahrerin mit ihrem Subaru zu spät und fuhr auf das Heck des haltenden Pkw. Die 62-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

