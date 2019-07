Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Busfahrer mit Messer bedroht und beraubt

Hamm-Herringen (ots)

Einem 43-jährigen Busfahrer wurde am Montag, 22. Juli 2019, gegen 5.30 Uhr, an einer Bushaltestelle an der August-Bebel-Straße die Geldbörse geraubt. Gegen 5.30 Uhr betrat der Tatverdächtige den Bus und bedrohte den Busfahrer mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Fahrer ihm seine Geldbörse gegeben hatte, flüchtete der Täter in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Der Flüchtige ist zirka 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine helle Shorts, dunkle Oberbekleidung, ein helles Basecap und ein helles Halstuch, welches er vor sein Gesicht gezogen hatte. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

