Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200903.2 Heide: Untauglicher Versuch im alten Gewand

Heide (ots)

Am Mittwochabend hat ein angeblicher Polizist an einer Haustür in Heide versucht, die Sicherstellung eines Computers vorzunehmen. Was den Gauner sofort auffliegen ließ, war die Kleidung, die er trug: Eine alte, grüne Polizeiuniform...

Gegen 19.00 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür eines Hauses im Westermoorweg. Er stellte sich als Heider Polizist vor und gab an, den häuslichen Computer sicherstellen zu wollen, da sich auf dem Rechner unerlaubte Dateien befinden sollten. Und das alles in grüner Uniform...Ob der Fremde noch nicht bemerkt hatte, dass die Polizei mittlerweile blau gekleidet ist? Sein Retro-Look jedenfalls war die Tatsache, die die beiden Hausbewohner sofort stutzig werden ließ. Natürlich ging das Paar nicht auf die Forderung ein und alarmierte die echte Polizei. Eine Fahndung nach dem falschen Kollegen verlief allerdings negativ.

Laut den Anzeigenden war der Unbekannte 170 bis 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt und schlank. Er trug eine schmale schwarze Sonnenbrille und sprach Hochdeutsch mit Dithmarscher Mundart. Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

