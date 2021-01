Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto aufgebrochen +++ Aurich - Ladung von LKW entwendet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Aurich ein Auto aufgebrochen. Sie entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon. Der angegangene VW Touran stand zur Tatzeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.40 Uhr, in der Wiardstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Ladung von LKW entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Aurich ein LKW-Anhänger angegangen. Die bislang unbekannten Täter brachen nach ersten Erkenntnissen die Ladefläche eines geparkten LKW-Anhängers in der Admiral-Scheer-Straße auf und entwendeten unter anderem einen Hubwagen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell