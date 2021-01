Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Brand auf Campingplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Brand auf Campingplatz

Auf dem Campingplatz in Neuharlingersiel sind am Dienstagmorgen zwei Wohnwagen vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 6.30 Uhr gerieten zwei auf Dauerstellplätzen nebeneinanderstehende Wohnwagen in Brand und wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Euro-Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehren Neuharlingersiel und Esens mit mehr als 30 Kräften. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

