Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Windschutzscheibe beschädigt +++ Wiesmoor - Katalysatoren demontiert und entwendet +++ Aurich - Auseinandersetzung in der Innenstadt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Windschutzscheibe beschädigt

In der Nacht zu Montag ist in Aurich die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt worden. Unbekannte demolierten zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, die Frontscheibe eines geparkten Opel Astra Cabrio in der Esenser Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor/Voßbarg - Katalysatoren demontiert und entwendet

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Wiesmoor Katalysatoren gestohlen. Die Täter bockten nach ersten Erkenntnissen auf einem Firmengelände in der Pollerstraße, gegenüber einem Autohandel, mehrere Wohnmobile auf und flexten die jeweiligen Rußpartikelfilter ab. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich von Samstag bis Dienstag. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04944 914050.

Aurich - Auseinandersetzung in der Innenstadt

Vor einem Kiosk in der Marktpassage in Aurich kam es am Montagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 15 Uhr zwei Männer im Alter von 18 und 46 Jahren aneinander. Der 46-jährige mutmaßliche Täter flüchtete fußläufig in Richtung einer Bankfiliale. Dabei soll er einem Kind mit einem Fahrrad begegnet sein, das vermutlich zu Boden stürzte. Die Polizei bittet um Hinweise auf das möglicherweise beteiligte Kind unter Telefon 04941 606215.

