Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Wohnhaus brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Wittmund - Wohnhaus brannte

In einem Wohnhaus am Schützenplatz in Wittmund kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Keller des Mehrparteienhauses ein Feuer aus. Eine Bewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte um kurz nach 2 Uhr die Leitstelle. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, begannen sie umgehend mit der Evakuierung. Zehn Bewohner sowie drei Polizeibeamte wurden durch die Rauchgasinhalation leicht verletzt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Euro-Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wittmund, Leerhafe und Eggelingen sowie mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und ein Seelsorger. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell