Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Rohbau

Heek (ots)

Bereits in der Nacht zum Montag, dem 13.07.2020, kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Rohbau am Engelkamp. Ein dunkel und mit einem Kapuzenpullover bekleideter Mann hatte gegen 01.15 Uhr vergeblich versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Er wurde dabei von einer Kamera aufgezeichnet. Die Tat wurde erst am Donnerstag entdeckt und angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

