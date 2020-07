Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Auto mit Farbe besprüht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag, 08./09.07.20, wurde ein VW in der Dorfstraße in Schallbach mit blauer Farbe besprüht. Betroffen waren vor allem die Scheiben, aber auch zum Teil der Lack. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

