Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Durch mehrere Anrufer wurde am Freitag, 10.07.20, gegen 03.10 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Bahnhof in Stetten gemeldet. Die Polizei konnte vier Personen antreffen. Zuvor soll es zwischen den sich bekannten vier Männern zu einem Streit und anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, wobei drei Männer auf einen eingeschlagen haben sollen. Hierbei soll auch ein Gürtel eingesetzt worden sein. Ein 30-jähriger Mann wurde leicht verletzt. Die drei zum Teil erheblich alkoholisierten Angreifer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht zur Klärung der genaueren Hintergründe Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, in Verbindung zu setzen.

