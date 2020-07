Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Emmendingen: Forchheim - Fehler beim Überholen, wegen Alkohol und Drogen?

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Forchheim - Fehler beim Überholen, wegen Alkohol und Drogen?

Am Donnerstag, den 09.07.2020, gegen 16:19 Uhr überholte ein Pkw auf der K5114 Ortsausgang Forchheim in Richtung Wyhl einen anderen Pkw. Hierbei übersah er den davor Fahrenden, so dass es beim Wiedereinscheren zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Aufgrund dessen drehten beide aus und kamen jeweils im Gebüsch zum Stehen. Neben dem erheblichen Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen dem Verursacher infolge Alkoholisierung und möglicher Beeinflussung durch Drogen der Führerschein einbehalten.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Laura Riske

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell