POL-FR: Freiburg und Kirchzarten: Diebstähle an der Haustüre

Am gestrigen Nachmittag, 08.07.2020, trug sich kurz nach 15:00 Uhr folgender Fall zu:

Eine 87jährge Dame öffnete im Stadtteil Waldsee ihre Wohnungstür und wurde von einem jungen Mann darauf hingewiesen, dass in der Wohnanlage in der vergangenen Zeit vermehrt Diebstähle vorkamen, weshalb er ihre Wertgegenstände auflisten und fotografieren müsse. Nachdem ihm die Frau Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 6.000 Euro aushändigte versicherte er ihr dies im Auto zu fotografieren und ihr dann zurück zu bringen, was nicht geschah.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,65m groß, er sprach akzentfreies Deutsch, sportlich, schlank, dunkelblonde kurze Haare, glattrasiert, trug keine Brille und war sportlich gekleidet.

Ein weiterer Fall trug sich bereits am Vormittag des 08.07.2020 zu. Ein 77jähriger Mann wurde gegen 10:30 Uhr in Kirchzarten vor seiner Wohnanschrift von einem Mann auf Wechselgeld angesprochen. Der Unbekannte kam ihm beim Wechselvorgang mehrmals verdächtig nahe. Im Nachhinein musste der Geschädigte feststellen, dass ihm 950 Euro aus der Geldbörse entwendet wurden.

Hier wurde der Täter folgendermaßen beschrieben: Etwa 40-45 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, blonde kurzrasierte Haare, rundes Gesicht, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent, gepflegtes Aussehen. Er war mit einer hellbeigen Hose und einem weißen Kurzarmhemd bekleidet-

Das Polizeirevier Freiburg-Süd führt die Ermittlungen in beiden Fällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Tel: 0761-8824421 zu melden.

