Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Exhibitionist kommt in Haft

Freiburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann eritreischer Staatsangehörigkeit ist dringend verdächtigt, sich am Mittwochmorgen, 08.07.2020, in Waldshut-Tiengen in der Robert-Gerwig-Straße vor Augen mehrerer Frauen und einem Kleinkind selbst befriedigt zu haben. Kurz nach der ihm zur Last gelegten Tat konnte er von einer verständigten Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Er war alkoholisiert. Der Beschuldigte wurde am Donnerstag, 09.07.2020, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen in Untersuchungshaft genommen.

