Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Schlosserei

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch;]

Am Freitag, den 08.07.2020, gg. 14:30 Uhr wurde die Feuerwehr aus Lenzkirch, sowie die Polizei zu einem Brand in einer Schlosserei in der Ludwig-Kegel-Straße gerufen.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen, hatten sich wohl bei Schweißarbeiten, Teile einer Absauganlage entzündet. Den Angestellten gelang es zunächst nicht, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, woraufhin die Feuerwehr angefordert wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verbrachte das gelöschte Gerät außerhalb des Gebäudes. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden an der Absauganlage kann noch nicht beziffert werden.

