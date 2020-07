Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen - Angestellte von SB-Markt wird Zeugin von dreistem Diebstahl

Freiburg (ots)

Am 08.07.2020 gegen 15 Uhr betraten zwei Männer einen SB-Markt in der Studerstraße und kauften zunächst diverse Lebensmittel. Die beiden Kunden fielen einer Angestellten aufgrund ihres verdächtigen Verhaltens auf, woraufhin sie die Männer genauer beobachtete. Die beiden Kunden bezahlten die Ware an der Kasse und verließen den Markt. Kurze Zeit später beobachtete die Angestellt, wie die beiden Männer eine Notausgangstüre des Marktes von außen öffneten und mit zwei prall gefüllten Einkaufstüten davonliefen. Die Männer übergaben die Tüten einem weiteren Komplizen, welcher die Taschen in einen Pkw einlud und davonfuhr. Die Haupttäter verließen die Örtlichkeit zu Fuß in unbekannte Richtung. Nach momentanem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die Männer die Notausgangstüre von innen so manipulierten, dass man sie außen öffnen kann. Danach stellten sie die beiden Tüten von innen an die Türe und verließen dann das Geschäft. Es ist zu vermuten, dass diese Tathandlung nicht zu ersten Mal so durchgeführt wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ.

Der entstandene Diebstahlschaden ist momentan noch nicht bekannt.

Die Zeugen gaben an, dass einer der Täter ca. 17 Jahre alt ist, der Andere so um die 40 Jahre. Beide Männer sprachen mit osteuropäischem Dialekt.

Sollten Passanten bzw. Kunden des SB-Marktes sachdienliche Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter der Telefonnummer Tel. 07651/93360, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell