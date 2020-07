Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Drei Rollerfahrer flüchten

Waldkirch: Unfallflucht und Verkehrsgefährdung

Denzlingen: Fahranfänger offenbar zu schnell

Einer Polizeistreife fielen am frühen Donnerstagmorgen gegen 02.00 Uhr in der Hauptstraße drei Rollerfahrer auf, da an allen drei Rollern keine Kennzeichen angebracht waren. Augenscheinlich waren die Zweiräder auch "frisiert", denn das Trio reagierte nicht auf Anhaltesignale, sondern flüchtete sofort mit hohen Geschwindigkeiten in unterschiedliche Richtungen. Vorschriftsmäßig war lediglich, dass alle Fahrer einen Motorradhelm trugen. Einen der Rollerfahrer konnte die Streife bis in ein Wohngebiet verfolgen, musste dann aber aufgrund der immer gefährlicheren Fahrmanöver des Flüchtenden und auch zum Schutz von möglichen Unbeteiligten die Verfolgung abbrechen. Unklar ist, ob die jungen Männer lediglich illegale Fahrmanöver zu nachtschlafender Zeit machten, oder anderes Unheil im Schilde führten. Die Polizei wird diese Situation jedenfalls im Auge behalten.

Weil ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Goethestraße auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkam, musste sich eine 52jährige Radfahrerin am Mittwoch um 22.30 Uhr auf dem Gehweg in Sicherheit bringen. Der Pkw-Fahrer kollidierte unmittelbar darauf dafür aber mit einem dort geparkten Fahrzeug. Er stoppte kurz und setzt seine Fahrt aber weiter fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er bog anschließend nach links in die Freie Straße ein. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen hellblauen Ford Fiesta neueren Baujahres. Durch den Unfall dürfte er Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite davongetragen haben. Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

Trotz der vermutlich hohen Geschwindigkeit ging ein Verkehrsunfall am Mittwoch um 20.49 Uhr auf der B294 in Fahrtrichtung Freiburg für einen 18jährigen Autofahrer glimpflich aus. In der langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Zusammenschluss zur B3 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und schleuderte quer über die Fahrbahn. Nach Kollision mit der linken Leitplanke schleuderte er wieder zurück und kam an der rechten Leitplanke in umgekehrter Richtung zum Stehen. Die Leitplanken, zwischen denen das Fahrzeug wie eine Flipperkugel hin und her geschleudert war, haben hier möglicherweise Leben gerettet, denn sowohl der junge Mann als auch sein Beifahrer blieben ohne nennenswerte Verletzungen. Auf Hinzuziehung eines Krankenwagens konnte verzichtet werden. Am Unfallfahrzeug entstand allerdings Totalschaden, es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Wie verschiedene Tests bestätigten, war die Fahrtüchtigkeit des Fahrers gegeben. Unfallursächlich dürfte deshalb die nicht an Strecke und Fahrkönnen angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, vermerkt der Polizeibericht abschließend.

