Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

RatzeburgRatzeburg (ots)

05. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.12.-04.01. 2021 - Bäk

In der Zeit vom 23.12.2020 bis zum 04.01.2021, kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in den Kindergarten "Bäker Strolche" in Bäk.

Nach ersten Erkenntnissen drangen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt in der Straße "Am Dorfgemeinschaftshaus" ein.

Angaben zu möglichen Stehlgut können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße "Am Dorfgemeinschaftshaus" aufgefallen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell