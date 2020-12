Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Raubüberfall am Koblenzer Busbahnhof

Koblenz

Am Donnerstag, 17.12.2020, gegen 13:30 Uhr, wurde am Busbahnhof in Koblenz ein 52-jähriger Mann niedergeschlagen und beraubt. Der Täter entwendete dem Opfer die Geldbörse, entnahm die Barschaft und flüchtete mit einem Fahrrad über den Markenbildchenweg Richtung Rhein. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Täter wenige Minuten später im Bereich des Markenbildchenweges erkennen und nach kurzer Verfolgung festnehmen. Die Beute wurde sichergestellt und der Täter vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte schweigt zum Tatvorwurf. Er ist der Polizei sehr bekannt und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Es konnten bisher keine unbeteiligten Zeugen ermittelt werden. Die Polizei bittet daher, Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der 0261/103-2690 zu melden.

