Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am frühen Samstagabend kam es auf der Oldenburger Straße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall während eines Überholvorganges. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer scherte zum Überholen aus, obwohl der hinter ihm fahrende Pkw sich bereits in einem Überholvorgang befand. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes Bulli mit Vechta Kennzeichen handeln. An dem Bulli sollen an der rechten und linken Rückseite jeweils zwei auffällige Auspuffrohre angebracht sein. Vor den beiden Pkw fuhr nach Zeugenangaben ein weißer VW Caddy. Der Fahrer des Caddy´s wird als Zeuge gesucht. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

