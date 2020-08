Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Ford Fiesta beschädigt

Schüttorf (ots)

Gestern kam es zwischen 9 und 10 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem E-Center-Parkplatz an der Graf-Egbert-Straße in Schüttorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte mit seinem Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen grauen Ford Fiesta. Der Ford war in der Nähe eines dortigen Drogeriemarktes geparkt. Am Ford entstanden Schäden am vorderen, rechten Stoßfänger. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Tel. 05922/980-0 zu melden.

