Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchte Räuberische Erpressung

Germersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei bisher unbekannte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe die Handtasche einer 26-jährigen Frau in der Klosterstraße in Germersheim zu entwenden. Nachdem die Geschädigte gegen 02.00 Uhr in ihr Auto gestiegen war, traten die beiden Täter an das Fahrzeug der Geschädigten und forderten die Herausgabe ihrer Handtasche. Als ein anderes Fahrzeug an der Örtlichkeit vorbeifuhr, flüchteten die beiden Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Einer der beiden Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und ein Tuch um seinen Mund. Beide Täter sollen einen jugendlichen Slang gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

