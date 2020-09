Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Geschädigter ist weggefahren

Leimersheim (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 09.00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Oberen Hauptstraße in Leimersheim. Ein 55-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Ortsmitte. Hierbei touchierte der Golf-Fahrer aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands eine am rechten Fahrbahnrand abgestellte helle Limousine. Nachdem der 55-Jährige einen Schaden an seinem rechten Außenspiegel festgestellt hatte, begab er sich zurück an die Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug war allerdings nicht mehr festzustellen.

Zeugen, die Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

