POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Exhibitionist am Bahnhof

Am Dienstagabend wartete eine 22-Jährige am Heilbronner Hauptbahnhof auf ihren Bus, als sie einen Mann bemerkte der vor ihr onanierte. Die junge Frau wartete gegen 17 Uhr an dem Bahnhof am Stadtbahngleis auf ihren Bus, als sie bemerkte wie der Unbekannte sie anschaute. Er hielt ein Handy mit dem Bild eines männlichen Gliedes in Richtung der Frau und manipulierte offensichtlich an seinem Glied. Seine Intimregion bedeckte der Mann dabei mit seiner Herrenhandtasche. Der mutmaßliche Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 50 Jahre - 170 - 175 cm groß - Sportliche normale Figur - Bartlos - Brille - Kurzrasierte helle Haare - Blaue kurze Sporthose - Hellgraues T-Shirt - Kleine dunkle Tasche - Sportschuhe

Hinweise auf den Mann nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Weinsberg: Einbruch in Gartenhütten

In zwei Gartenhütten auf einem Gartengrundstück im Gewann "Neue Welt" bei Weinsberg sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Täter gelangten über einen aufgeschnittenen Zaun auf das Gartengelände und brachen dort die Tür zu einem Gartenhaus auf. Die zweite Hütte konnten sie mit einem aufgefundenen Schlüssel öffnen. Im Zeitraum zwischen 19 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Sonntag haben die unbekannten Personen Katzenfutter, Taschenlampen, Alkohol, Speiseeis und eine Kühltasche aus der einen Hütte und eine Solaranlage mit Ventilatoren aus der zweiten Hütte entwendet. Von dem Grundstück selbst wurden 20 Solarlampen und eine Wildkamera gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts ist bislang noch unbekannt. Die Täter näherten sich dem Grundstück vermutlich aus Richtung Lehrensteinsfeld und verwendeten für den Transport des Diebesguts möglicherweise ein Fahrzeug. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Kinderhaus

In das Kinderhaus in Neckarsulm-Amorbach sind unbekannte in der Nacht auf Dienstag eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise zwischen 16.30 Uhr am Montag und 6.45 Uhr am Dienstag in das Haus in der Straße "Platten" und entwendeten insgesamt vier Laptops. Der Wert der entwendeten Gegenstände ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen

Ein 65-Jähriger übersah am Dienstagmorgen beim Einfahren in einen Kreisverkehr wohl eine 37-Jährige auf ihrem Fahrrad. Die Frau befuhr gegen 8.30 Uhr den Kreisverkehr der Heidelberger und Sinsheimer Straße in Heilbronn, als der 65-Jährige mit seinem Peugeot in diesen einfuhr. Das Fahrrad und das Auto kollidierten. Durch den Unfall wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Heilbronn: Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen war wohl die Ursache eines Brandes in Heilbronn-Biberach in der Nacht auf Dienstag. Der Brandmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Unterlandstraße löste gegen 3 Uhr aus. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell ausfindig machen und das Feuer löschen. Durch den Brand wurden die Herdplatte und der Topf beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Eppingen: Einbruchsversuch bei der Straßenbahn

Vermutlich gestört wurden Einbrecher bei dem Versuch in der Nacht auf Mittwoch in die Treibwagenhalle der Stadtbahn in Eppingen zu gelangen. Zwischen 2.30 Uhr und 4.15 Uhr öffneten Unbekannte die Türe zu der Halle in der Eisenbahnstraße. Anzeichen, dass die Täter die Halle tatsächlich betreten haben, gibt es bislang nicht. Wer hat in der Nacht auf Mittwoch etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Eppingen: Schubkarre gestohlen

In Eppingen-Richen entwendeten Unbekannte am Mittwochmittag eine am Ortseingang abgestellte und bepflanzte Schubkarre. Die Täter durchtrennten gegen 12 Uhr die Sicherungskette und entwendeten das Gartengerät am Ortseingang in der Ittlinger Straße in Richtung Eppingen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Baucontainer

Unbekannte überwanden am frühen Dienstagmorgen die Vorhängeschlösser an drei Baucontainern in Heilbronn und entwendeten Werkzeug in unbekannter Menge. Die Container im Businesspark in der Theresienstraße waren zwischen 4.15 Uhr und 6.05 Uhr das Ziel der Diebe. Die Täter klauten unter anderem eine Leiter, drei Schlagschrauber und eine Pressmaschine. Der entstandene Sachschaden und der Wert des Diebesguts können bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die am Dienstagmorgen im Bereich der Theresienstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 2500, zu melden.

Schwaigern: Eine Leichtverletzte und 12.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Eine 27-jährige VW-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstagabend in Schwaigern leicht verletzt. Eine 71-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Audi auf der Austraße in Richtung des Sportplatzes unterwegs. An der Kreuzung mit der Jahnstraße übersah die Audi-Fahrerin wohl die bevorrechtigte Frau in ihrem VW Kleinwagen. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Der VW der 27-Jährigen war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Radfahrer leicht verletzt

Weil er einen stehenden Radfahrer offensichtlich zu spät erkannte, fuhr ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag in Bad Friedrichshall mit seinem Audi gegen das Fahrrad. Der 60-jährige Fahrradfahrer musste gegen 16.30 Uhr auf der Neuenstadter Straße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrenden Audi-Lenker bemerkte dies wohl zu spät und fuhr gegen das Hinterrad des Radlers. Daraufhin stürzte dieser und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Heilbronn: Zeugen und Beteiligter von Streit gesucht

Zwischen dem Fahrer eines Geländewagens und einem Citroen-Lenker gab es am Dienstagvormittag in Heilbronn eine Meinungsverschiedenheit. Offensichtlich musste der 46-jährige Citroen-Fahrer den unbekannten Fahrer eines Geländewagens mit einem Fahrmanöver aufgebracht haben. Der Geländewagen fuhr dem Citroen daraufhin zwischen 11.20 Uhr und 11.30 Uhr auf der Binswanger Straße von Heilbronn nach Erlenbach sehr dicht auf, blendete auf und hupte mehrfach. An der Einmündung zur L1011 soll der Mann dem 46-Jährigen den Mittelfinger gezeigt haben. Der Fahrer des Geländewagens kann wie folgt beschrieben werden:

- 40-50 Jahre alt - schlanke Statur - hellbraune bis blondbraune kurze Haare - runde Brille mit getönten Gläsern

Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten oder der Fahrer des Geländewagens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Brand unter Fassade

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Mittwochmittag das Dämmmaterial unter der Fassade eines Hotels in Heilbronn in Brand. Am Platz am Bollwerksturm brannte gegen 12 Uhr die Hauswand des Gebäudes. Vermutlich durch den Wind wurde der Schmorbrand der Dämmung unter der Fassade angefacht, bis er entdeckt und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurde. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Gerberstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

