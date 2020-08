POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Brennender Kiefernwald

Ein Gebüsch in Bad Mergentheim stand am Dienstagabend in Flammen. Insgesamt brannte gegen 18 Uhr eine circa 100 Quadratmeter große Fläche in einem Kiefernwald nahe dem Parkplatz "Seufzerwäldchen". Nachdem Zeugen die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr alarmiert hatten, brachten diese das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unklar.

Weikersheim: Grünfläche fing Feuer

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Dienstagmittag in Weikersheim-Elpersheim aufgrund eines Flächenbrands. Insgesamt standen 30 Quadratmeter eines Flurstücks aus unbekannter Ursache in Flammen. Die umliegenden Felder waren glücklicherweise bereits vollständig abgeerntet, so dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten konnte.

Bad Mergentheim: Tauberbrücke mit Graffitis beschmiert

Kurz nach der Renovierung der Tauberbrücke in Bad Mergentheim haben Unbekannte den Betonsockel mit diversen Graffitis beschmiert. Dieser liegt neben dem Radweg. Wer im Zeitraum vom 20. bis 21. August verdächtige Beobachtungen rund um die Fußgängerbrücke vom Kurpark zur Stadt gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Lauda-Königshofen: An Tiefgaragenausfahrt kollidiert

8.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Kollision zwischen zwei Pkw in Lauda-Königshofen. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 34-Jähriger am Dienstag mit seinem Auto aus einer Tiefgarage auf die Antoniusstraße einfahren. Dabei übersah er offenbar das von links kommende Fahrzeug eines 40-Jährigen. Bei dem Aufprall stieß der PKW des 34-Jährigen gegen ein weiteres am Fahrbahnrand geparktes Auto und musste daraufhin abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Wertheim: Abbiegemanöver zu spät bemerkt

Unachtsamkeit und ein zu geringer Abstand führten am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in der Wertheimer Mühlenstraße. Ein 41-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes-Benz in Fahrtrichtung Waldenhausen unterwegs. Um nach rechts auf ein Grundstück einzufahren, bremste er sein Auto ab. Dies erkannte ein ihm nachfolgender Krad-Fahrer zu spät. Durch zu starkes Abbremsen stürzte der 18-Jährige, wodurch seine Maschine mit dem linken hinteren Fahrzeugheck des Mercedes kollidierte. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Lauda-Königshofen-Unterbalbach: Radmuttern an 2er BMW gelockert

Schon länger her ist ein Vorfall in Lauda-Königshofen-Unterbalbach, zu dem die Polizei aktuell Zeugen sucht. Im Zeitraum von Montag, 6. Juli, 14 Uhr, und Mittwoch, 8. Juli, 9.30 Uhr, hat sich eine unbekannte Person an einem 2er BMW in der Straße am Keltenberg zu schaffen gemacht. Sie lockerte alle Radmuttern am vorderen linken Rad des Pkw. Die Eigentümerin bemerkte auf der Fahrt, dass etwas nicht stimmte und stellte so den Eingriff fest. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341/81-0.

