POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Wilderer schießt Rehgeiß

Ein Wilderer trieb am Dienstagmorgen bei Mudau sein Unwesen. Ein Jäger fand gegen Mittag eine erschossene Rehgeiß in seiner Pacht an der Landstraße zwischen Mudau und Mudau-Rumpfen im Gewann Feuchtbrunnen. Ein Unbekannter hatte das Tier wohl am Morgen mit einem kleinkalibrigen Gewehr erlegt und dann einfach liegen lassen. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, denen im Gewann Feuchtbrunnen verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise können unter der Telefonnummer 06281 9040 gemeldet werden.

Buchen: Sachbeschädigung am Hallenbad

Mit einem Stein beschädigte ein Unbekannter ein Oberlicht an der Fassadenfront des Buchener Hallenbades im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring. Irgendwann im Laufe des Dienstags muss die unbekannte Person den Stein genommen und damit ein Loch in das Oberlicht geworfen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Steinewerfer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Limbach: Immer der Sonne entgegen

Vermutlich weil er von der Sonne geblendet wurde, verursachte ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in Limbach. Der Mann fuhr gegen 7 Uhr in seinem Renault auf der Limbacher Straße, als er wegen der noch tief stehenden Sonne wohl einen geparkten Mercedes mit Anhänger übersah. Er fuhr auf den Anhänger auf und verursachte dabei sowohl an seinem Wagen, als auch an dem Mercedes-Gespann einen Schaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Renault musste jedoch abgeschleppt werden.

