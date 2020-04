Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bäckerei mittels Gullydeckel - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss-Rosellen (ots)

In einem Zeitraum von Freitag (17.04.), gegen 20:15 Uhr, und Samstag (18.04.), gegen 5:30 Uhr, verschafften Unbekannte sich Zutritt zu einer Bäckerei "Am Kirchmorgen" in Rosellen. Sie nutzten einen Gullydeckel, um eine der Fensterscheiben einzuschlagen. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten, brachen Geldkassetten auf und entwendeten einen Tresor. Die Tatverdächtigen entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

