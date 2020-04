Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Pkw-Brand in Uedesheim gesucht

Neuss (ots)

In der Nacht zu Samstag (18.04.), gegen 2:30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Auto an der Ecke Rheinfährstraße / Macherscheider Straße aus. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert, weil ihm Flammen am Heck des geparkten Mercedes beim Vorbeifahren aufgefallen waren.

Die Feuerwehr löschte und die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Bislang ist unklar, wieso das abgestellte Fahrzeug Feuer fing. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

