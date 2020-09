Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glück im Unglück

Landau (ots)

Glücklicherweise flog der Schutzengel eines 23 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen schneller, als er zuvor mit seinem PKW fuhr. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der junge Mann von der Annweilerstraße kommend die Westbahnstraße unter Alkoholeinfluss und in völlig überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe des Tankstellengeländes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei dort stehende Bäume, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Da die Tür des Unfallfahrzeugs klemmte, musste er durch weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreit werden. Nach ersten Untersuchungen vor Ort, konnten lediglich leichte Verletzungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe an seinem VW Golf wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Für die Reinigungsarbeiten bleibt die Westbahnstraße in Höhe des Tankstellengeländes bis etwa 09:00 Uhr gesperrt.

