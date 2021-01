POL-RZ: Eigentümer der Fahrräder gesucht (FOTO)

Polizeidirektion Ratzeburg

05. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 21.12.2020 - Bargteheide

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde versucht ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Ortler mit Satteltaschen am 21.12.2020 vor dem Penny Markt in der Rathausstraße in Bargteheide zu entwenden. Des Weiteren wurde am gleichen Tag ebenfalls versucht ein schwarzes Mountainbike der Marke Brennabor, Typ Stonefighter am Bargteheider Bahnhof zu entwenden.

Die sichergestellten Fahrräder suchen nun ihre rechtmäßigen Eigentümer. Bitte wenden Sie sich an die Polizeistation Bargteheide unter 04532/7071-0.

