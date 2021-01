Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt aufgedeckt

RatzeburgRatzeburg (ots)

05. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.01 2021 - Mölln

Am 04.01.2021 ist es Dank aufmerksamer Zeugen der Polizei in Mölln gelungen, eine Trunkenheitsfahrt aufzudecken.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr gegen 12.10 Uhr ein 44-jähriger Ratzeburger mit einem Honda auf dem Waldsportparkplatz in der Ratzeburger Straße in Mölln. Nachdem der Honda abgestellt und der Fahrzeugführer sich außerhalb befand, machte er einen alkoholisierten Eindruck auf die mitteilenden Zeugen, so dass diese umgehend die Beamten informierten.

Eine Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit bestätigte anschließend den Eindruck der Zeugen. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen vorläufigen Wert von 3,52 Promille.

Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des Ratzeburgers und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

