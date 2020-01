Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg (ots)

Die Abwesenheit der Geschädigten nutzten bislang unbekannte Täter aus und drangen über ein gekipptes Fenster in deren Wohnräume in der Ziegelgasse ein. Sie hatte das Haus am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr verlassen und bei Rückkehr am Dienstagvormittag die offenstehenden Schränke bemerkt. Ob Gegenstände entwendet worden sind, konnte sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell noch an. Zeugen und/oder Anwohner, die im genannten Zeitraum Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell