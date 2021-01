Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Unfallflucht an Verkehrsinsel - Polizei sucht Audi

Warstein (ots)

Auf einer Verkehrsinsel an der B516 in Sichtigvor blieb lediglich ein umgeknicktes Verkehrszeichen und das schwarze Bruchstück eines Kühlergrills zurück, als dort eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch (27. Januar), gegen 00.30 Uhr, eine Unfallflucht aufnahm. Ein Autofahrer hatte augenscheinlich seine Geschwindigkeit bei der Witterung falsch eingeschätzt und fuhr daraufhin geradewegs über den Kreisverkehr. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu informieren. Das zurückgebliebene Kunststoffteil war mit einem Logo von Audi versehen. Die Polizei fragt sich nun, wem heute ein Auto mit einem frischen Frontschaden aufgefallen ist. Bei dem Wagen könnte es sich um einen Audi A4 handeln. (reh)

