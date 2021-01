Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Versuchter Einbruch am Betriebshof

Warstein (ots)

Hebelmarken an der Eingangstür und ein Plüschtier mit einem Brandloch zeugen von einem versuchten Einbruch bei dem Betriebshof der Stadt Warstein an der Franz-Hegemann-Straße. Am Mittwoch (27. Januar), gegen 6.50 Uhr, stellte ein Zeuge die Hebelmarken an der Haupteingangstür fest. Weiterhin fand er ein Plüschtier, welches der unbekannte Täter über einen Außenscheinwerfer des Gebäudes gelegt hatte. Durch die Hitzeeinwirkung des Strahlers verursachte dieser ein Brandloch im Stofftier. Die Kriminalpolizei stellt sich nun die Frage, wer verdächtige Personen zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Mittwochmorgen am Betriebshof gesehen hat. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

