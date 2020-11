Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: PKW droht abzustürzen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BreckerfeldBreckerfeld (ots)

Datum: 03.11.2020/ Uhrzeit: 08:59 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Dienstagmorgen mit der Meldung "Verkehrsunfall: PKW im Hang, Person eingeschlossen" zum Hansering alarmiert. Nach Angaben der Fahrerin eines an einem Hang geparkten PKW Opel hatte sich an diesem die Handbremse gelöst. Der PKW rollte rückwärts über den Gehweg, durchbrach einen Holzzaun und blieb mittig auf einer Mauer über dem etwa 1,5 Meter unterhalb der Fahrbahn liegenden Garagenplatz hängen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stützen sich Passanten auf die Motorhaube des PKW, um ein Abrutschen zu verhindern. Nachdem das Fahrzeug durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausreichend gesichert war, wurde die Frau über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug geholt. Sie blieb unverletzt und wurde vorsorglich durch den Notarzt und Rettungsdienst untersucht. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Nach Abschluss der Arbeiten endete der Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 2 Stunden. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de

https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell