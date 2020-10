Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Lange Ölspur beschäftigt Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 05.10.2020/ Uhrzeit: 15:15 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 40 Minuten/ Einsatzstelle: Egenstraße/ Hagener Straße/ L528/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (lb): Am Montagnachmittag, um 15:15 Uhr, wurden die Löschgruppen Delle und Zurstraße, zu einer sehr langen Ölspur alarmiert. Diese zog sich von der Egenstraße über die Hagener Straße und die L528 in Richtung Zurstraße. Die alarmierten Kräfte stellten Warnschilder auf. Durch den anhaltenden Regen liefen die Verunreinigung bereits in die Gullis. Diesen wurden dann abgestreut, um weitere Verunreinigungen zu verhindern. Außerdem wurde eine Fachfirma mit der Reinigung der Straße beauftragt. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Der Einsatz endete, mit der Ankunft in den Gerätehäusern, um 16:55 Uhr. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

