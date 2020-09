Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Ölspur

Breckerfeld (ots)

Datum: 24.09.2020/ Uhrzeit: 13:57 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Hauptstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Am Donnerstag gegen Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Gemeldet war eine Ölspur im Ortsteil Waldbauer. Die Erkundung der Kräfte der Löschgruppe Zurstraße ergab eine Ölspur von ca. 200 Metern Länge auf der Hauptstraße/L 528 in Fahrtrichtung Hagen. Es wurden Warnschilder aufgestellt und eine Fachfirma informiert. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach ca. 70 Minuten.

