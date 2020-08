FW-EN: Landeplatzsicherung für den Rettungshubschrauber

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 28.08.2020/ Uhrzeit: 12:13 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Reiterhof Bühren/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungshubschrauber (RTH) Christoph 8, Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitag um 12:13 Uhr zum Reiterhof Bühren alarmiert. Ein 40-jähriger Mann, der dienstlich vor Ort war, stürzte von einem Pferd und wurde anschließend durch dieses schwerstens am Kopf verletzt. Die Rettungswagenbesatzung forderte aufgrund der Verletzungen einen Rettungshubschrauber an. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld sicherten den Landeplatz und brachten die Besatzung des Rettungshubschraubers zur Einsatzstelle. Anschließend wurde der Patient mit dem Rettungswagen zum Rettungshubschrauber gebracht und mit diesem in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen. Nach dem sicheren Start des Rettungshubschraubers endete dieser Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache in der Langscheider Straße nach etwa 70 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

