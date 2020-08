Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Person hinter verschlossener Tür

Breckerfeld (ots)

Datum: 14.08.2020/ Uhrzeit: 10:32 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Eichenstraße/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Am Freitagmorgen wurde die Einheit Zurstraße der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz "P-Tür" alarmiert. Eine Person reagierte nicht auf Klingeln und es wurde vermutet, dass sie sich in einer hilflosen Lage befand. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang zur Wohnung, um dies zu überprüfen. Als ein Angehöriger eintraf konnte Entwarnung gegeben werden. Die hinter der Tür vermutete Person befand sich zu dem Zeitpunkt an einem anderen Ort. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. Der Einsatz endete nach ca. 90 Minuten mit Rückkehr der Einsatzkräfte ins Gerätehaus.

