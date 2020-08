Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Schlange im Garten

Breckerfeld (ots)

Datum: 08.08.2020/ Uhrzeit: 14:24 Uhr/ Dauer: 30 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld am Samstagnachmittag. Am Hansering meldete ein Anwohner eine Schlange in seinem Garten. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten das heimische Tier noch sehen, bevor es aus dem Garten in die anliegenden Wiesen verschwand. Der Einsatz endete nach etwa 30 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache.

